AK Partili Şamil Tayyar'dan ÖTV yorumu! "Hele şükür"

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda yat ve teknelere getirilen yüzde 8 ÖTV'yi olumlu karşıladı. Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"HELE ŞÜKÜR

"Yatlar, kotralar, tekne ve gezinti gemileri de ÖTV ile tanıştı. Bu araçlarda şimdiye kadar ‘0’ olan ÖTV oranı yüzde 8 olarak belirlendi. Ekonomi yönetimi sonunda gördü, hele şükür." düşüncesini dile getirdi.