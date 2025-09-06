HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

AK Partili Şamil Tayyar'dan ÖTV yorumu! "Hele şükür"

AK Partili Şamil Tayyar'dan yat ve teknelere yönelik getirilen yüzde 8 ÖTV kararı hakkında değerlendirmede bulundu. Tayyar ÖTV kararı hakkında olumlu görüş bildirerek, "Hele şükür" dedi.

AK Partili Şamil Tayyar'dan ÖTV yorumu! "Hele şükür"

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda yat ve teknelere getirilen yüzde 8 ÖTV'yi olumlu karşıladı. Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"HELE ŞÜKÜR

"Yatlar, kotralar, tekne ve gezinti gemileri de ÖTV ile tanıştı. Bu araçlarda şimdiye kadar ‘0’ olan ÖTV oranı yüzde 8 olarak belirlendi. Ekonomi yönetimi sonunda gördü, hele şükür." düşüncesini dile getirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ticari taksiyle çarpışan motosiklet savrulup başka bir otomobile çarptı: 1 yaralıTicari taksiyle çarpışan motosiklet savrulup başka bir otomobile çarptı: 1 yaralı
Tunceli’de aranan 2 şüpheli yakalandıTunceli’de aranan 2 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Şamil Tayyar ÖTV ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

ÖTV oranı yüzde 0'dı, Erdoğan o kararı imzaladı

ÖTV oranı yüzde 0'dı, Erdoğan o kararı imzaladı

Babası gibi şehit oldu

Babası gibi şehit oldu

Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu!

Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu!

Trump 'Vururuz' dedi, Maduro rest çekti! Savaş sesleri...

Trump 'Vururuz' dedi, Maduro rest çekti! Savaş sesleri...

Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...

Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.