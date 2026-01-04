AK Partili Yayman'dan Özel'e Venezuela tepkisi: "Bu konuları bilmezler"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Venezuela'da yaşanan olaylar kapsamında yaptığı değerlendirmeye tepki gösterdi.

Yayman, "En küçük gelişmede dahi ülkesinin ve milletinin çıkarlarını öncelemek yerine siyasi fırsat kollayan bir zihniyetin, Türkiye'ye dair büyük iddialar ortaya koyması inandırıcı değildir" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL, AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞIN DUYSUN"

Yayman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Hadsiz Özgür Özel iyi dinle. Pavyonda para dağıtan, mezar başında içki içen, katil Beşşar Esad destekçisi Özgür Özel

ağzından çıkanı kulağın duysun.

"ÇÖZÜMÜN MERKEZİNDE YER ALAN ANLAYIŞI TEMSİL ETMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen dış politika, krizlerin uzağında duran değil, çözümün merkezinde yer alan bir anlayışı temsil etmektedir. Bu duruş, geçici alkışlara değil, kalıcı saygınlığa dayanmaktadır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaklaşımı, devlet aklından çok iç siyasete ve dar hesaplara sıkışmış bir siyasi refleksi yansıtmaktadır.

"VİZYON EKSİKLİĞİNİN DOĞAL SONUCUDUR"

Türkiye'yi uluslararası arenada güçlendirmek yerine, yabancı çevrelerin onayını siyaset zanneden bu anlayış; sadece bağımlılık üretmektedir. İlgi görmediğinde sergilenen hayal kırıklığı ise, vizyon eksikliğinin doğal sonucudur. Dış politika; kişisel hesapların, günlük polemiklerin ya da dar parti çıkarlarının alanı değildir. En küçük gelişmede dahi ülkesinin ve milletinin çıkarlarını öncelemek yerine siyasi fırsat kollayan bir zihniyetin, Türkiye'ye dair büyük iddialar ortaya koyması inandırıcı değildir. Bu tutum, ne milletimizin beklentileriyle ne de devlet geleneğimizle örtüşmektedir. Türkiye, ufku sınırlı çapsız söylemlere değil; milletimizin gücünü dünyaya taşıyan kararlı bir liderliğe sahiptir"