HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AK Partili Yayman'dan Özel'e Venezuela tepkisi: "Bu konuları bilmezler"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'nin yaptığı operasyonla devrilmesinin ardından yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi. Yayman, "Mezar başında içki içip pavyonda para dağıtanlar bu konuları bilemezler. Türkiye’nin aleyhinde durmak size ne kazandırır" dedi.

AK Partili Yayman'dan Özel'e Venezuela tepkisi: "Bu konuları bilmezler"
Melih Kadir Yılmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Venezuela'da yaşanan olaylar kapsamında yaptığı değerlendirmeye tepki gösterdi.

Yayman, "En küçük gelişmede dahi ülkesinin ve milletinin çıkarlarını öncelemek yerine siyasi fırsat kollayan bir zihniyetin, Türkiye'ye dair büyük iddialar ortaya koyması inandırıcı değildir" dedi.

AK Partili Yayman dan Özel e Venezuela tepkisi: "Bu konuları bilmezler" 1

"ÖZGÜR ÖZEL, AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞIN DUYSUN"

Yayman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hadsiz Özgür Özel iyi dinle. Pavyonda para dağıtan, mezar başında içki içen, katil Beşşar Esad destekçisi Özgür Özel
ağzından çıkanı kulağın duysun.

AK Partili Yayman dan Özel e Venezuela tepkisi: "Bu konuları bilmezler" 2

"ÇÖZÜMÜN MERKEZİNDE YER ALAN ANLAYIŞI TEMSİL ETMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen dış politika, krizlerin uzağında duran değil, çözümün merkezinde yer alan bir anlayışı temsil etmektedir. Bu duruş, geçici alkışlara değil, kalıcı saygınlığa dayanmaktadır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaklaşımı, devlet aklından çok iç siyasete ve dar hesaplara sıkışmış bir siyasi refleksi yansıtmaktadır.

AK Partili Yayman dan Özel e Venezuela tepkisi: "Bu konuları bilmezler" 3

"VİZYON EKSİKLİĞİNİN DOĞAL SONUCUDUR"

Türkiye'yi uluslararası arenada güçlendirmek yerine, yabancı çevrelerin onayını siyaset zanneden bu anlayış; sadece bağımlılık üretmektedir. İlgi görmediğinde sergilenen hayal kırıklığı ise, vizyon eksikliğinin doğal sonucudur. Dış politika; kişisel hesapların, günlük polemiklerin ya da dar parti çıkarlarının alanı değildir. En küçük gelişmede dahi ülkesinin ve milletinin çıkarlarını öncelemek yerine siyasi fırsat kollayan bir zihniyetin, Türkiye'ye dair büyük iddialar ortaya koyması inandırıcı değildir. Bu tutum, ne milletimizin beklentileriyle ne de devlet geleneğimizle örtüşmektedir. Türkiye, ufku sınırlı çapsız söylemlere değil; milletimizin gücünü dünyaya taşıyan kararlı bir liderliğe sahiptir"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da dere yatağına düşen kişi hayatını kaybettiBursa'da dere yatağına düşen kişi hayatını kaybetti
Çanakkale’de lodos! Fırtınada devrilen ağaç eve zarar verdiÇanakkale’de lodos! Fırtınada devrilen ağaç eve zarar verdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Hüseyin Yayman Özgür Özel CHP ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.