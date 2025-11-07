HABER

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor: 7 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olacak

Akaryakıt fiyatları yeniden yükseliyor. Sektör kaynaklarına göre motorine 7 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde zam yapılacak. Edinilen bilgilere göre, 7 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2,07 TL zam yapılacak.

Mustafa Fidan

Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekiyor. Son olarak 25 Ekim’de 3,04 TL zamlanan motorin için yeni bir artış kapıda. Edinilen bilgilere göre, 7 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2,07 TL zam yapılacak.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Zammın ardından motorin fiyatlarının İstanbul’da 57,54 TL’ye, Ankara’da 58,57 TL’ye, İzmir’de ise 58,89 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Böylece motorin, son iki haftada toplamda 5 liraya yakın artış göstermiş olacak.

BENZİN VE LPG’DE SON DURUM

Sektör kaynakları, benzin ve LPG fiyatlarında şu an için herhangi bir artış ya da indirim beklentisi bulunmadığını belirtti. Akaryakıt piyasasında fiyat değişimleri, küresel petrol piyasalarındaki hareketlere göre önümüzdeki günlerde yeniden şekillenebilir.

6 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 53,64 TL
Motorin: 55,47 TL
LPG: 27,71 TL

Ankara:

Benzin: 54,50 TL
Motorin: 56,50 TL
LPG: 27,60 TL

İzmir:

Benzin: 54,84 TL
Motorin: 56,82 TL
LPG: 27,53 TL

(Kaynak: Ekoltv.com.tr)

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
