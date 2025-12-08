HABER

Akaryakıt istasyonunda araç yangını korkuttu

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan araç yangını kısa süreli paniğe neden oldu.

Akaryakıt istasyonunda araç yangını korkuttu

Edinilen bilgilere göre, sürücü, yakıt aldıktan sonra aracını çalıştırdığı sırada motor bölümünde aniden alev yükseldi. Olay anı, petrol istasyonunun güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde sürücünün ve yanındakilerin ilk anda büyük bir panik yaşadığı, ardından istasyon çalışanının hızla müdahale ettiği görüldü. İstasyonda görevli çalışan, yangın tüpüyle araca anında müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası sürücü ve beraberindekiler büyük bir rahatlama yaşadı. Yapılan incelemede yangının, araçtaki hortumun delik olması nedeniyle çıktığı belirlendi. Şans eseri olayda yaralanan olmadı ancak araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Bitlis
