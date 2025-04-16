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Akaryakıt istasyonunda attığı drift pahalıya patladı

Karabük'te bir akaryakıt istasyonu içerisinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren otomobilin sürücüsüne 46 bin 392 lira para cezası kesildi.

Akaryakıt istasyonunda attığı drift pahalıya patladı

Olay, 23 Mart 2025 tarihinde Karabük - Eskipazar kara yolu güzergahında faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonu içerisinde drift atarak hem kendi güvenliğini hem de diğer vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan sürücü, güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu aracın plakası tespit edildi. Plaka üzerinden yapılan işlem sonucunda, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi çerçevesinde sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük
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