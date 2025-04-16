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Akaryakıt istasyonunda drift attı: Pahalıya patladı!

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Karabük'te bir akaryakıt istasyonu içerisinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren otomobilin sürücüsüne 46 bin 392 lira para cezası kesildi.

Olay, 23 Mart 2025 tarihinde Karabük - Eskipazar kara yolu güzergahında faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonu içerisinde drift atarak hem kendi güvenliğini hem de diğer vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan sürücü, güvenlik kameralarına yansıdı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu aracın plakası tespit edildi. Plaka üzerinden yapılan işlem sonucunda, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi çerçevesinde sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Drift
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