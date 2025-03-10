Akaryakıt istasyonunda kaza anı kamerada: Çarpışan araç pompayla yüz yüze geldi!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobilden biri, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun pompasına çarparak, devirdi. Kazada sürücü yaralandı. Kaza, saat 20.30 sıralarında Hacı Osman Mahallesi Körfez Belediyesi mevkisindeki kavşakta meydana geldi.

Hızır Reis Caddesi’nde ilerleyen G.D. idaresindeki 32 AEC 245 plakalı otomobil, Dalbastı Sokaktan caddeye çıkan İ.T. yönetimindeki 41 ADZ 018 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 32 AEC 245 plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun pompasına çarparak devirdi. Kazada, sürücülerden G.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

G.D.’nin iftar için İstanbul’dan Körfez ilçesine geldiği, dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

(DHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır