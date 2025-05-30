HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Akaryakıt istasyonundaki görevliyi döverek hastanelik eden 3 şüpheli tutuklandı

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan görevliyi döverek hastanelik eden 3 şüpheli tutuklandı.

Akaryakıt istasyonundaki görevliyi döverek hastanelik eden 3 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Bilge Kağan Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, iddiaya göre aracını geri manevra yaptığı esnada müşteriye çarpmak üzereyken uyarılan ve müşteriye hakaret eden servis şoförü A.G., benzinlik çalışanı B.G. isimli kadın ve pompa görevlisi A.M.’ye de hakaret etti.

HAKARET VE TEHDİT, ARDINDAN DAYAK

Görevli personel tarafından uyarılmasına rağmen hakaret ve tehdit etmeye devam eden servis sürücüsü, daha sonra yakınlarını alarak benzinliğe geri geldi ve B.G.’yi darbetmek istedi. Grup, kavgayı ayırmak isteyen pompa görevlisi A.M.’ye sadırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzüne aldığı darbelerle yaralanan A.M., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EDBU

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Olayla ilgili çalışma başlatan Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Resul Erdal Aydemir Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren A.G. (24), İ.G. (26) ve H.A.’yı (25) yakaladı. Emniyetteki işlemlerininardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Parkta oyun oynarken ayağı demir çubukların arasına sıkıştıParkta oyun oynarken ayağı demir çubukların arasına sıkıştı
Fethiye'de 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralıFethiye'de 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kayseri şiddet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Şırdancı Mehmet' lakaplı Mehmet Çubuk gözaltına alındı!

'Şırdancı Mehmet' lakaplı Mehmet Çubuk gözaltına alındı!

Pistte oluşan çatlak panik yarattı: "Uçuş trafiğine kapatılmıştır"

Pistte oluşan çatlak panik yarattı: "Uçuş trafiğine kapatılmıştır"

İzmir'de seyir halindeki otomobile kanlı pusu: 3 ölü, 3 ağır yaralı

İzmir'de seyir halindeki otomobile kanlı pusu: 3 ölü, 3 ağır yaralı

Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu!

Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu!

AFAD duyurdu! Bingöl yine sallandı: Prof. Dr. Görür'den açıklama

AFAD duyurdu! Bingöl yine sallandı: Prof. Dr. Görür'den açıklama

Gıdada skandal bitmiyor! Piyasaya sürmüşler: Tam 2,5 ton

Gıdada skandal bitmiyor! Piyasaya sürmüşler: Tam 2,5 ton

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.