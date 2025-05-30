Akaryakıt istasyonundaki görevliyi döverek hastanelik eden 3 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Bilge Kağan Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, iddiaya göre aracını geri manevra yaptığı esnada müşteriye çarpmak üzereyken uyarılan ve müşteriye hakaret eden servis şoförü A.G., benzinlik çalışanı B.G. isimli kadın ve pompa görevlisi A.M.’ye de hakaret etti.

HAKARET VE TEHDİT, ARDINDAN DAYAK

Görevli personel tarafından uyarılmasına rağmen hakaret ve tehdit etmeye devam eden servis sürücüsü, daha sonra yakınlarını alarak benzinliğe geri geldi ve B.G.’yi darbetmek istedi. Grup, kavgayı ayırmak isteyen pompa görevlisi A.M.’ye sadırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzüne aldığı darbelerle yaralanan A.M., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Olayla ilgili çalışma başlatan Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Resul Erdal Aydemir Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren A.G. (24), İ.G. (26) ve H.A.’yı (25) yakaladı. Emniyetteki işlemlerininardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır