Akaryakıt istasyonunu boks ringine çevirdiler

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 2 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Akaryakıt istasyonunu boks ringine çeviren şahıslar kameraya anbean yansıdı.

Olay, Nilüfer ilçesi Atabulvarı’nda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

2 sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar kameraya yansırken, araya çalışanlar girdi. Güçlü sakinleşen taraflar bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

O anlar kameraya anbean yansıdı.

