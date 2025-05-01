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Akbaba Midas 101 bin kilometre uçtu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ile KuzeyDoğa Derneği iş birliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle, Eskişehir'de 24 Nisan 2022 tarihinde ilk kez yakalanarak uydu vericisi takılan ve "Midas" ismi verilen küçük akbaba, tam bin 100 gün sonra yeniden yakalandı.

Akbaba Midas 101 bin kilometre uçtu

Eskişehir'de 24 Nisan 2022 tarihinde ilk kez yakalanarak uydu vericisi takılan ve "Midas" ismi verilen küçük akbaba, tam bin 100 gün sonra yeniden yakalandı. Bu olağanüstü karşılaşma, hem bilimsel hem de koruma çalışmaları açısından dünya çapında büyük önem taşıyor. Midas, üç yıl boyunca gökyüzünde tam 101 bin 230 kilometre uçarak Dünya'nın çevresini yaklaşık 2 buçuk kez dolanacak kadar mesafe kat etti. Midas, göçleri sırasında saatte 102 kilometre hıza ulaştı ve 7 bin 830 metre irtifaya çıkarak neredeyse Everest Dağı'nın zirvesine kadar yükseldi.

MİDAS 11 ÜLKENİN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Şu anda 7 yaşında olan Midas, kış aylarını Ocak ve Şubat'ta Güney Sudan'da, Mart ayında ise Çad'da geçiriyor. Her yıl 9 farklı ülkeyi aşarak Eskişehir'deki üreme alanına geri dönüyor. Bugüne kadar toplam 11 ülke üzerinden geçen Midas, doğada serbest küçük bir akbabanın göç yolları ve yaşam döngüsü hakkında eşsiz veriler sundu. Eskişehir'e üçüncü kez dönüşünü gerçekleştiren Midas, üç yıldır her saat başı gönderdiği verilerle bilim insanlarına kesintisiz bilgi sağlıyor. Midas'ın bu eşsiz yolculuğu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ile KuzeyDoğa Derneği iş birliğiyle, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle, yürütülen bir projenin parçası. Ayrıca projeye Dünya Akbaba Koruma Vakfı da (Vulture Conservation Foundation - VCF) destek veriyor. Midas'ın yeniden yakalanması, daha önce uyduyla takip edilen bir akbabanın doğada tekrar yakalanmasının son derece nadir bir olay olması sebebiyle uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı. İspanya merkezli VCF gelişmeleri anbean takip ediyor.

Eğer yaşam süresi uzun olursa, Midas dünyada en uzun süre izlenen nesli tehlike altındaki küçük akbabalardan biri olabilir. Bu da hem Türkiye'de hem dünyada doğa koruma çalışmaları açısından çok kıymetli bir başarı anlamına geliyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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