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Akbank soygunu davası

Mynet Güncelleme Mynet Güncelleme
02.07.2002 14:08
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Akbank Yıldızposta Şubesi'nin soyulmasının ardından yakalanan sanıklar Hikmet Doğramacı, Murat Bayram ve Kamil Kanal'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada bankanın güvenlik görevlisi Selamettin Taş, soygun sırasında yüzü maskeli olan sanıkları teşhis etti. Sanıklardan Murat Bayram'ın 1991 yılında İzmir Karşıyaka'da adam öldürdüğü için tutuklu olduğu, 2000 yılında "Şartla Salıverme Yasası"ndan faydalanarak serbest kaldığı öğrenildi.

Akbank soygunu davası

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "Hırsızlık" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarını işledikleri gerekçesi ile 31'er yıla kadar hapsi istenen 3 sanık hazır bulundu.

46 milyon Türk Lirası ile 19 bin 500 ABD Doları'nı alıp kaçmakla suçlanan sanıklardan Kamil Kanal ifadesinde, "Murat Bayram ile cezaevinden arkadaşız. Soygun yapmak için İstanbul'a gelmeye karar verdik. Ticari taksi şoförü Hikmet Doğramacı ile 300 milyona anlaştık. İstanbul'a 1 saat kala şoföre planımızı anlattık ve ona verecek paramız olmadığını söyledik. Ben Finansbank soygununda 2 kişinin öldürülmesi nedeni ile tedirgindim" dedi.

Geçen celsede bunalımda olduğu için ifade vermeyen Murat Bayram, bu celsede de aynı gerekçe ile ifade vermedi. Sanık taksi şoförü Hikmet Doğramacı ise soygun yapmadığını, diğer 2 sanık arabadan indikten sonra ne olduğunu bilmediğini söyledi.
Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi. Sanıklar, Bükreş'e giden bir trende, Kırklareli İlçesi sınırlarında kutlama yapmak için havaya ateş edince yakalanmıştı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
soygun
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