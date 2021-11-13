Akbank soygunu davası

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "Hırsızlık" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarını işledikleri gerekçesi ile 31'er yıla kadar hapsi istenen 3 sanık hazır bulundu.

46 milyon Türk Lirası ile 19 bin 500 ABD Doları'nı alıp kaçmakla suçlanan sanıklardan Kamil Kanal ifadesinde, "Murat Bayram ile cezaevinden arkadaşız. Soygun yapmak için İstanbul'a gelmeye karar verdik. Ticari taksi şoförü Hikmet Doğramacı ile 300 milyona anlaştık. İstanbul'a 1 saat kala şoföre planımızı anlattık ve ona verecek paramız olmadığını söyledik. Ben Finansbank soygununda 2 kişinin öldürülmesi nedeni ile tedirgindim" dedi.

Geçen celsede bunalımda olduğu için ifade vermeyen Murat Bayram, bu celsede de aynı gerekçe ile ifade vermedi. Sanık taksi şoförü Hikmet Doğramacı ise soygun yapmadığını, diğer 2 sanık arabadan indikten sonra ne olduğunu bilmediğini söyledi.

Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi. Sanıklar, Bükreş'e giden bir trende, Kırklareli İlçesi sınırlarında kutlama yapmak için havaya ateş edince yakalanmıştı.

İHA