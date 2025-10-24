HABER

Akçadağ Belediyesi’nden anlamlı destek

Akçadağ Belediyesi, tekerlekli sandalyeleri eskiyen Eren Algan ve Volkan Öz’e sürpriz yaparak akülü sandalyelerini yeniledi.Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Akçadağ Belediyesi ekipleri Eren Algan ve Volkan Öz’ü yeni akülü sandalyelerini kavuşturdu.

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Akçadağ Belediyesi ekipleri Eren Algan ve Volkan Öz’ü yeni akülü sandalyelerini kavuşturdu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Başkan Ulutaş açıklamasında, "Kardeşlerimizin akülü sandalyelerini yeniledik. Onların hayatına küçük bir kolaylık yüzlerine büyük bir tebessüm katabilmek bizim için büyük bir mutluluk. Her zaman kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

