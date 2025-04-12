HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Akçadağ’da zirai don kayısıyı vurdu! Belediye Başkanı duyurdu: "Tablo çok kötü"

Malatya’nın önemli kayısı üretim merkezlerinden biri olan Akçadağ’da kayısıyı zirai don vurdu.

Akçadağ’da zirai don kayısıyı vurdu! Belediye Başkanı duyurdu: "Tablo çok kötü"
Çiğdem Sevinç

Malatya’nın önemli kayısı üretim merkezlerinden biri olan Akçadağ’da kayısıyı zirai don vurdu. İlçe genelinde durumun çok kötü olduğunu ifade eden Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilgili kurumların saha çalışmalarına başladığını söyledi.
Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin karşılandığı Malatya’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından yaşanan zirai don kent ekonomisinin belkemiği olan kayısıyı vurdu. Kentin önemli kayısı üretim merkezlerinden Akçadağ’da da yüzlerce kayısı bahçesi zirai dondan etkilendi.

"ÜRETİCİLERİMİZ MAĞDUR EDİLMEYECEKTİR"

İlçe genelinde tablonun çok kötü olduğunu ifade eden Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, "Malatya’mız genelinde gece yaşanan zirai don felaketinde kentimizin önemli kayısı üretim merkezlerinden biri olan Akçadağ da dondan nasibini aldı. Maalesef ilçemiz genelinde tablo çok kötü. Bizlerde kayısı bahçelerinde üreticilerimizle birlikte inceleme yaptık. Yetkili kurumlar saha çalışmalarına başladı hasar tespit çalışmalarının ardından inşallah devletimiz çiftçilerimizin mağduriyetini giderecektir. Bizlerde sürecin takipçisi olacağız tüm Malatya’mıza geçmiş olsun" diye konuştu

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuzey Makedonya ile Kosova ortak sınır kapısı uygulamasına başladıKuzey Makedonya ile Kosova ortak sınır kapısı uygulamasına başladı
Kardiyoloji dünyası Van’da buluştu...Kardiyoloji dünyası Van’da buluştu...

Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in A Takımı belli oldu!

Özgür Özel'in A Takımı belli oldu!

DEM Parti heyetinden yeni hamle

DEM Parti heyetinden yeni hamle

ABD-Çin geriliminde tek çözüm! 'Türkiye bu işten karlı çıkacak!'

ABD-Çin geriliminde tek çözüm! 'Türkiye bu işten karlı çıkacak!'

Fenerbahçe çıldırdı! Tam 100 milyon Euro..

Fenerbahçe çıldırdı! Tam 100 milyon Euro..

8 yaşındaki İrem'in kahreden ölümü! Diz ağrısıyla başladı: Acılı baba tüm belirtileri saydı

8 yaşındaki İrem'in kahreden ölümü! Diz ağrısıyla başladı: Acılı baba tüm belirtileri saydı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.