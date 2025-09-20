Akçakoca'da çok kültürlülük projesi başladı

Akçakoca Piri Reis Ticaret Lisesi, Erasmus projesi düzenledi. Proje Avrupa Birliği desteklidir. Projenin adı 'Çok Kültürlülük ve Gençlerin Sosyal Uyumda Rolü'dür. Bu etkinlikte toplam 38 uluslararası genç misafir edildi. Gençler, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Kuzey Makedonya'dan geldi.

Etkinliğin amacı çok kültürlülüğün önemini vurgulamaktır. Bunun yanında göçmen ve yerel gençler arasında anlayışı geliştirmektir. Ayrıca, gençlerin çok kültürlü yaşamı benimsemesini desteklemektedir. Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, programa katıldı.

Deniz Pişkin, yerel gençlerin projeye aktif katılımından memnun olduğunu belirtti. Öğrencileri ve proje için çalışan öğretmenleri tebrik etti. Proje, gençlerin sosyal uyumunu artırmayı hedefliyor.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır