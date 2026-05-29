Akçakoca sahilleri bayramda doldu taştı

Özellikle plajlarda şezlonglar kısa sürede dolarken, vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkararak Karadeniz’in serin sularında vakit geçirdi. Kimi aileleriyle sahilde yürüyüş yaparken, kimi vatandaşlar ise güneşlenmeyi tercih etti.

SAHİL DOLDU TAŞTI

Turizm ilçesi Akçakoca’da bayram tatiliyle başlayan hareketliliğinin önümüzdeki günlerde daha da artması beklenirken, esnaf da oluşan yoğunluktan memnun kaldı. Sahillerde oluşan renkli görüntüler ise yaz sezonunun resmen başladığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır