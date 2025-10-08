HABER

Akdeniz’de metruk yapılarla mücadele sürüyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kent genelinde görüntü kirliliği oluşturan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden ve zaman zaman madde bağımlılarının barınağına dönüşen metruk yapılarla mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Belediye Encümeni kararıyla Barış Mahallesi 4508 Sokakta bulunan, sahiplerince terk edilerek harabeye dönüşen bir yapının kontrollü yıkımını gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Belediye Encümeni kararıyla Barış Mahallesi 4508 Sokakta bulunan, sahiplerince terk edilerek harabeye dönüşen bir yapının kontrollü yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım öncesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile mahalle muhtarı Metin İlkyaz’ın da katılımıyla çevre güvenliği sağlandı, sokaklar şeritlerle kapatıldı. Binanın elektriğinin kesik olduğu tespit edilirken, ekskavatörle yapılan yıkım sırasında çevredeki yapılara zarar verilmemesi için büyük özen gösterildi. Toz oluşumunu engellemek amacıyla da arazözle tazyikli su sıkıldı.

Vatandaşlardan teşekkür

Mahalle sakinleri, kimliği belirsiz kişilerin sık sık girdiği binadan dolayı huzursuz olduklarını, içeride biriken mobilya parçaları ve çöpler nedeniyle fare ve haşere sorunları yaşandığını belirtti. Vatandaşlar, yıkımın gerçekleşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Akdeniz Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

"Metruk yapılarla mücadelemiz sürecek"

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, metruk binaların halkın güvenliği ve huzuru açısından büyük risk taşıdığına dikkat çekti. Şener, "Bu tür yapılar hem kent estetiğini bozuyor hem de çocuklar için tehlike oluşturuyor. Ayrıca madde bağımlılarının mekanına dönüşerek toplumsal huzursuzluk oluşturuyor. Gerek belediye ekiplerimizin tespitleri gerekse vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, encümen kararıyla yasal süreçleri tamamlanan metruk yapıların yıkımı aralıksız sürecek" dedi.

