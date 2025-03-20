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Akhisar’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

20.03.2025 19:29
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Akhisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Bir şahsın üzerinde 48 bin 781 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Akhisar’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Akhisar’da emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok miktarda sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklanırken 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği, Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Akhisar İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik başarılı bir sokak operasyonu düzenledi.

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Ekipler, yaptıkları teknik takip ve saha çalışmaları neticesinde, 35 plakalı bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Araçta bulunan U.G. (38) isimli şahsın üzerinden 48 bin 781 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Bu gelişme üzerine emniyet güçleri operasyonu genişleterek, şüpheliyle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Operasyon kapsamında U.G. (38) ile birlikte hareket ettiği belirlenen E.S. (43), B.A. (22) ve G.K. (22) isimli şahıslar da emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli merciler tarafından U.G. (38), B.A. (22), G.K. (22) isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.S. (43) isimli kadın şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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