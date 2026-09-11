Akhisar’da 30 yıllık sorun çözüme kavuşuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan asfalt çalışmasının kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından 272 Sokak yenilenmiş haliyle vatandaşların kullanımına sunulacak.

272 sokağın Akhisarlıların sıklıkla kullandığı bir sokak olduğunu vurgulayan Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, "Ama maalesef 30 yıldan beri buranın altyapısı tamamlanmamıştı. Besim Başkanımızın talimatıyla ilk önce 272 sokağın altyapısı tamamıyla değiştirildi ve asfalt serim çalışmaları başladı. 272 sokak bittikten sonra 270/1, 271 sokak ve 272 sokağın ara sokakları Akhisar Belediyesi’nce asfaltlanacak. Şimdiden bütün halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar İlçe Koordinatörü Rıza Ulaş Çetintürk de, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun öncülüğünde yıllardan beri mahallemizin kanayan bir yarası olan yağmur suyu hattının çalışmalarını tamamladık. Yaklaşık 1 kilometrelik hatta sıcak asfalt çalışmalarımıza başladık. Birkaç gün içinde sıcak asfalt çalışmalarımızı da tamamlayıp mahallemize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Efendi Mahalle Muhtarı Özgür Akcan ise her asfaltta sevindiklerini ancak bu sevinçlerinin herhangi bir sevinç olmadığını kaydederek, "Yıllardan beri Çınarlıkapı’dan Çınarlıkuyu’ya kadar 272 sokakta her yağmur yağdığında vatandaşlarımızdan burada biriken sular için, evlere giren sular için şikayetler vardı. Allah razı olsun Besim Başkanımızdan. Buranın altyapısı tamamlandı, yağmur suyu hattı çekildikten sonra da şükürler olsun asfaltımız başladı. O kadar mutluyuz, gururluyuz. Yıllardan beri çözülmemiş bir sıkıntı çözüme kavuştu. Altyapı için, asfalt için Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya çok teşekkür ediyoruz. Mahalle sakinlerimize de gösterdikleri sabırdan ötürü çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Mahalle sakini İsmail Şen de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya çalışmalar için teşekkür etti. Şen, "Yağmur yağdığında Akhisar’ın kabusuydu 272 sokak. Her yağmur yağışında buralar geçilmezdi. Allah razı olsun. Hizmet eden kim olursa hepsine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sokağın yağmur yağdığı zamanlarda göl haline geldiğini söyleyen mahalle sakini Sevcan Dönmez ise, "Yazın toz duman içinde çok zorluğunu çektik. İnşallah bundan sonra sefasını süreriz, asfaltı attılar. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili’ye teşekkür ederiz" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır