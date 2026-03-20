Akıl almaz kaza: Otomobil prefabrik iş yerlerine çarptı

Kaza, Defne ilçesi Güneysöğüt Mahallesi'nde Antakya-Samandağ yolu üzerinde yaşandı. Seyir halindeki bir otomobil, ıslak olan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak prefabrik çarşıya girdi. Prefabrik çarşıda bulunan 3 iş yerinin içinden geçen otomobil güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobiliyle iş yerlerine giren sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından sürücüyü hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, 3 gün önce aynı bölgede yaşanan kazada yine bir aracın 2 iş yerine daldığı anlar da kameralara yansıdı.

"Bir sürücü otomobiliyle iş yerlerinin içine girdi"



Otomobilin kontrolünü kaybederek iş yerlerine zarar verdiğini ifade eden esnaf Doğan Bilmez, "Ramazan Bayramı'na çok kötü uyandık ve burada çok kötü bir kaza gerçekleşti. Bir sürücü otomobiliyle iş yerlerinin içine girdi. Son birkaç gün içerisinde buna benzer bir kaza daha oldu. Yoldaki su birikintisinden dolayı araçlar dönüş esnasında kayarak kazaya sebebiyet veriyor. İki gün önce olan kazada otomobil, beton elektrik direğine çarptı. Bu elektrik direğinin değiştirilmesini istiyoruz. Çarşımızda 25 iş yeri var. Bugünkü kazada 5 ila 6 iş yeri zarar görürken, bunlardan 3'ü ağır hasar aldı" ifadelerini kullandı.

