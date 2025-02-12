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  4. Akılalmaz kaza! Patronunun aracıyla çocuk parkına uçtu: Hem arabayı pert etti hem de ters kelepçe vuruldu

Akılalmaz kaza! Patronunun aracıyla çocuk parkına uçtu: Hem arabayı pert etti hem de ters kelepçe vuruldu

12.02.2025 10:50
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
12.02.2025 10:50
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünden çıkan SUV tarzı araç, sitenin 3 metrelik duvarından aşağı uçtu. Aracın, sitenin otoparkında bulunan araçların üzerinden uçtuğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Patronunun aracı ile kazaya karıştığı öğrenilen ve polise zorluk çıkaran sürücü ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Gebze ilçesi Mutlukent Bulvarı Dicle Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen M.T. kontrolündeki araç, cadde üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

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3 METRELİK SİTENİN DUVARINI AŞTI

Yaklaşık 3 metrelik sitenin duvarını aşan araç, otoparkta park halinde bulunan otomobillerin üzerinden çocuk parkına uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplere zorluk çıkaran alkollü sürücü, ters kelepçe ile gözaltına alındı.

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KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, hayrete düşüren kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, kontrolden çıkarak duvarı aşan aracın, park halindeki araçların üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Şans eseri park halindeki araçların hasar almadığı görüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Araç Gebze çocuk parkı araba kaza patron site
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