Akılalmaz kaza! Patronunun aracıyla çocuk parkına uçtu: Hem arabayı pert etti hem de ters kelepçe vuruldu

Kaza, gece saatlerinde Gebze ilçesi Mutlukent Bulvarı Dicle Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen M.T. kontrolündeki araç, cadde üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
3 METRELİK SİTENİN DUVARINI AŞTI
Yaklaşık 3 metrelik sitenin duvarını aşan araç, otoparkta park halinde bulunan otomobillerin üzerinden çocuk parkına uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplere zorluk çıkaran alkollü sürücü, ters kelepçe ile gözaltına alındı.
KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI
Öte yandan, hayrete düşüren kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, kontrolden çıkarak duvarı aşan aracın, park halindeki araçların üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Şans eseri park halindeki araçların hasar almadığı görüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
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