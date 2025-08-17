HABER

Akılalmaz olay! Otomobiliyle polise çarpıp kaçan avukatın attığı paketten uyuşturucu çıktı: O avukat serbest bırakıldı

Kahramanmaraş’ta polis kontrol noktasında akılalmaz bir olay yaşandı. Avukat Ö.C., kontrol noktasında otomobiliyle polise çarpıp kaçtı. Takiple yakalanan Ö.C., adli kontrolle serbest bırakılırken, kaçarken attığı paketten uyuşturucu çıktı.

Olay, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolundaki polis kontrol noktasında meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, avukat Ö.C.’nin kullandığı otomobili kontrol noktasında durdurmak istedi.

KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPIP KAÇTI

Ancak Ö.C. polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak gaza bastı. Kontrol noktasındaki güvenli kamerasına da yansıyan olayda Ö.C., kendisine engel olmak isteyen bir polis memuruna çarparak kaçarken, araçtan da dışarıya bir paket attı.

ARAÇTAN ATTIĞI PAKETTEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polisin takibiyle Ö.C. yakalanarak gözaltına alınırken, attığı pakette ve evinde yapılan aramada 141.68 gram uyuşturucu ile 9 sentetik hap ele geçirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.C., nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

