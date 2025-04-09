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Akıllara durgunluk veren olay! Yanıcı madde döküp iş yerini kundaklamaya çalışırken kendini yaktı

Malatya’da bir iş yerini kundaklayan iki kişiden biri çıkan yangında yaralandı.

Akıllara durgunluk veren olay! Yanıcı madde döküp iş yerini kundaklamaya çalışırken kendini yaktı
Begüm Özkaynak

Olay 21.30 sıralarında Yeşilyurt İlçemiz Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir iş yerinde daha önce çalışan ve iş yeri sahibi ile husumetleri bulunan İ.N.A. ile D.A. iş yerine yanıcı madde dökerek kundaklamaya çalıştı. Bu sırada alevlerden etkilen D.A. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğü olayda, kendi imkanları ile hastaneye giden D.A. ile İ.N.A. gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Malatya kundaklama işyeri
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