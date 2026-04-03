Akıllı radyoterapi kanser tedavisinde yeni dönem mi?

Kanser tedavisinde teknolojik gelişmeler, radyoterapi uygulamalarında önemli bir dönüşümü beraberinde getirdi. Gelişmiş görüntüleme ve planlama sistemleri sayesinde radyoterapi tedavileri artık çok daha hassas ve hedefe yönelik uygulanabiliyor.

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Evrim Metcalfe, kanser haftası kapsamında yaptığı açıklamada, modern radyoterapi teknikleriyle tümör dokusunun milimetrik hassasiyetle hedef alınabildiğini ve sağlıklı dokuların büyük ölçüde korunabildiğini ifade etti.

RADYOTERAPİ KİŞİYE ÖZEL PLANLANIYOR

Kanser tedavisinde her hastanın durumunun farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Metcalfe, "Tedavi planları kişiye özel olarak oluşturuluyor. Radyoterapi planlamasında hastanın yaşı, kanserin türü, evresi ve genel sağlık durumu gibi birçok faktör değerlendirilir. Günümüzde gelişmiş bilgisayarlı planlama sistemleri sayesinde tedaviler üç boyutlu görüntüler üzerinden planlanabiliyor. Böylece tümör dokusu en doğru şekilde hedef alınırken sağlıklı dokuların korunması sağlanabiliyor" dedi.

Geriatrik Onkoloji Derneği başkanlığını da sürdüren Prof. Dr. Metcalfe, ileri yaşın kanser tedavisine engel olmadığını ve yaşlı hastalarda da uygun tedavi planlaması ile başarılı sonuçlar elde edilebildiğini belirtti.

MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM TEDAVİ BAŞARISINI ARTIRIYOR

Kanser tedavisinde farklı branşların birlikte çalışmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Metcalfe, "Kanser tedavisi multidisipliner bir yaklaşımla yürütülmektedir. Radyasyon onkolojisi, medical onkoloji ve cerrahi ekiplerinin birlikte değerlendirdiği tedavi planları sayesinde hastalar için en uygun yöntem belirlenmektedir. Erken tanı ile birlikte doğru tedavi planlaması yapıldığında günümüzde birçok kanser türünde başarılı sonuçlar elde etmek mümkün olabilmektedir" ifadelerini kullandı.

ERKEN TANI KANSERLE MÜCADELEDE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Kanserle mücadelede en önemli unsurlardan birinin erken tanı ve düzenli sağlık kontrolleri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Evrim Metcalfe, toplumda kanser farkındalığının artırılmasının tedavi başarısını doğrudan etkilediğini belirterek, "Kanser artık birçok türde erken tanı konulduğunda tedavi edilebilir bir hastalık haline gelmiştir. Bu nedenle tarama programlarına katılmak, risk faktörlerini azaltacak sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemek ve şüpheli belirtiler görüldüğünde gecikmeden bir uzmana başvurmak büyük önem taşımaktadır. Bilimsel gelişmeler sayesinde kanser tedavilerinde her geçen gün daha etkili ve daha konforlu yöntemler kullanılmaktadır" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır