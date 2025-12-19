HABER

Akıllı telefon değil powerbank: OnePlus Turbo, 9.000 mAh batarya ile geliyor

OnePlus, yakında OnePlus Turbo adında yeni bir seri tanıtmaya hazırlanıyor. İddiaya göre, bir sızıntı kaynağı ise bir OnePlus Turbo modelinin teknik özelliklerini paylaştı. Buna göre OnePlus Turbo 9.000 mAh batarya ile gelecek. Üstelik dahası da var.

Enes Çırtlık

OnePlus, yakında OnePlus Turbo adında yeni bir seri tanıtacağını doğruladı. Bu serinin Ocak 2026'da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station ise, yaklaşmakta olan bir OnePlus Turbo modelinin teknik özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

ONEPLUS TURBO'NUN SIZDIRILAN ÖZELLİKLERİ

Sızıntı kaynağının aktardığı bilgilere göre OnePlus Turbo, Oppo-OnePlus ekosisteminde çift hücreli tasarıma sahip 9.000 mAh batarya barındıran ilk cihaz olacak.

Sızıntı kaynağı; 8 serisi bir yonga seti, 9.000 mAh bir batarya ve 165 Hz ekran formülünün "mükemmel bir Turbo" oluşturduğunu belirterek, cihazın özellikle pil ömrüne öncelik veren kullanıcılar için çok cazip olacağını ifade etti. Bazı raporlar, bu cihazın Snapdragon 8s Gen 4 yonga setiyle donatılacağını iddia ediyor.

Şu an itibarıyla, bu ayın başlarında Çin'de 8.300 mAh batarya ile tanıtılan Ace 6T, OnePlus'ın en büyük bataryalı telefonu unvanını elinde bulunduruyor. Görünen o ki, OnePlus Turbo yakında bu unvanı devralacak. Bazı belirsiz raporlar, bu cihazın küresel pazarda OnePlus Nord 6 serisi altında yeniden markalanabileceğini iddia etse de, kesin bir şey söyleyebilmek için resmi duyuruları beklemek gerekiyor.

