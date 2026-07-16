Akıllı telefon devi yurt dışı operasyonlarını mı sonlandırıyor? Açıklama geldi!

Android Authority'de yer alan habere göre, hafta boyunca OnePlus'ın ABD ve Avrupa'daki faaliyetlerini sonlandıracağına ilişkin söylentiler gündemdeydi.

ONEPLUS ÇİN DIŞINDAKİ ÜLKELERDEN ÇEKİLİYOR MU?

Bloomberg'in yeni bir haberinde ise şirketin Çin dışındaki operasyonlarını sonlandırmaya hazırlandığı bir kez daha öne sürüldü. Haberde ayrıca OPPO'nun akıllı telefon markalarından biri olan realme'yi de küçültmeye hazırlandığı iddiasına yer verildi.

REALME İDDİASI DA VAR

Bloomberg'e göre realme, OPPO'nun akıllı telefon işindeki daha geniş kapsamlı yeniden yapılanmanın bir parçası olarak Çin pazarından çekilecek. Haberde, bu durumun realme'nin Hindistan dahil diğer pazarlardaki geleceği için ne anlama geldiğine dair bilgi verilmediği belirtildi. realme, Hindistan'da OPPO portföyünün en büyük Android telefon üreticilerinden biri.

Bloomberg, OnePlus için olduğu gibi realme'nin küresel çapta faaliyetlerini durduracağını açık şekilde söylemedi. Bunun yerine OPPO'nun, realme telefonlarının Finlandiya, Danimarka, İsveç ve İzlanda'nın da bulunduğu Nordik bölgedeki satışlarına odaklanmayı planladığı, çünkü markanın bu bölgede daha fazla başarı elde ettiği aktarıldı.

Haberde, konuya yakın bir kaynağa dayandırılan iddiaya göre bu değişikliklerin OPPO'nun telefon işindeki finansal zorluklardan kaynaklandığı ifade edildi. ABD, Avrupa ve Hindistan gibi pazarlarda ivmenin yavaşlamasının yanı sıra daha geniş jeopolitik endişelerin de OPPO'yu bu kararı almaya yönelten etkenler arasında gösterildiği aktarıldı.

OnePlus tarafında ise Bloomberg, markanın ABD ve Avrupa'daki faaliyetlerini bu hafta gibi erken bir tarihte sonlandırma sürecini başlatacağını öne sürdü. Haberde ayrıca OnePlus'ın Çin'deki faaliyetlerini sürdürürken, Hindistan dahil uluslararası pazarların büyük bölümündeki faaliyetlerini 2027 yılına kadar sonlandırmasının beklendiği iddiasına yer verildi.

ONEPLUS INDIA'DAN AÇIKLAMA

Nitekim OnePlus India'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Yayımlanan açıklamada Hindistan'daki faaliyetlerin normal şekilde sürdüğü belirtildi.

OnePlus India'nın şirket sözcüsü aracılığıyla paylaştığı açıklama şu şekilde:

"OnePlus India faaliyetlerini her zamanki gibi sürdürmeye devam ediyor ve tüm yerel operasyonlar planlandığı şekilde ilerliyor. Medyayı, doğrulanmamış spekülasyonları yaygınlaştırmadan önce itidalli davranmaya davet ediyoruz."

OPPO ve realme cephesinden ise Bloomberg'in iddialarına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle söz konusu değişikliklerin şirketler açıklama yapana kadar doğrulanmamış kabul edilmesi gerekiyor.