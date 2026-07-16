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Günde '5 dakika' kuralı ağrıları azaltabilir!

Masa başında çalışanlar, uzun yol yapanlar ya da günün büyük bölümünü koltukta geçirenler... Uzun süre oturmanın etkilerini azaltmak için saatlerce spor salonunda kalmanız gerekmeyebilir. Yeni bir araştırma, 'her saat 5 dakika kuralı' ile dikkat çekici sonuçlar sağlayabileceğini ortaya koydu. İşte araştırmanın detayları...

Günde '5 dakika' kuralı ağrıları azaltabilir!

Sabah bilgisayar başına oturup akşam olduğunda saatlerdir aynı pozisyonda kaldığınızı fark ediyor musunuz? Yeni araştırmalara göre uzun süre oturanların günlük rutinine ekleyebileceği oldukça basit bir alışkanlık var: Belirli aralıklarla ayağa kalkıp birkaç dakika yürümek.

HER SAAT 5 DAKİKA YÜRÜMEK YETERLİ OLABİLİR

Araştırmada tam zamanlı çalışan ve genel sağlık durumu iyi olan yaklaşık 11 bin 500 yetişkinin verileri incelendi.

Katılımcılardan iki hafta boyunca 30, 60 veya 120 dakikada bir beş dakikalık yürüyüş molaları vermeleri istendi.

En fazla fayda 30 dakikada bir hareket eden grupta görülürken, saat başı verilen molaların etki ve uygulanabilirlik açısından en dengeli seçenek olduğu belirtildi.

Günde 5 dakika kuralı ağrıları azaltabilir! 1

VÜCUT AYNI POZİSYONDA KALMAKTAN ETKİLENEBİLİR!

Saatlerce aynı şekilde oturmak dolaşımın azalmasına, kasların daha az kullanılmasına ve zamanla esneklik, denge ile koordinasyonun etkilenmesine yol açabilir. Kısa yürüyüş molaları ise kasları yeniden harekete geçirmenin yanı sıra enerji ve ruh halini destekleyebilir. Üstelik ofis içinde birkaç dakika dolaşmak bile yeterli olabilir.

HAFTADA BİRKAÇ KEZ SPOR YAPMAK TEK BAŞINA YETMEYEBİLİR

Günün büyük bölümünü oturarak geçirip haftada bir ya da iki kez egzersiz yapmak, hareketsizliğin tüm etkilerini ortadan kaldırmayabilir. Küçük ama düzenli hareketler daha sürdürülebilir bir alışkanlığa dönüşebilir. Ancak kısa yürüyüşlerin kardiyo, kuvvet ve hareketlilik egzersizlerinin yerine geçmediği de vurgulandı.

Günde 5 dakika kuralı ağrıları azaltabilir! 2

GÜNLÜK RUTİNE EKLEMEK SANDIĞINIZDAN KOLAY

Telefonla konuşurken yürümek, su almak için ayağa kalkmak, saat başına alarm kurmak ya da evin içinde kısa bir tur atmak bu alışkanlığı günlük hayata eklemeyi kolaylaştırabilir. Araştırmanın yalnızca iki hafta sürmesi ve verilerin büyük ölçüde katılımcıların beyanlarına dayanması nedeniyle uzun vadeli sonuçlar için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuluyor.

Bulgular, saatlerce oturanlar için küçük bir hareket molasının bile iyi bir başlangıç olabileceğini ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
oturma eylemi bilimsel araştırma
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