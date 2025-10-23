HABER

Akıllı televizyon (Smart TV) nedir, nasıl çalışır?

Teknolojinin gelişmesi ve her geçen gün biraz daha ilerlemesi ile günlük hayatta kullanılan cihazlar, ev eşyaları ya da bilgisayarlar da gelişmeye uğramaktadır. Bu durumun bir yansıması da ev aletlerinde ve beyaz eşyalarda görülmektedir.

Akıllı televizyon (Smart TV) nedir, nasıl çalışır?
Birden fazla farklı isim ile bilinen akıllı televizyonlar da hem iş yerlerinde hem evlerde kullanıcı sayısı git gide daha da artan ev eşyalarından biri olarak günlük hayattaki yerini almıştır. İnternet televizyonu ya da IPTV teknolojisinden belirgin farkları bulunan akıllı televizyonlar Smart TV adı ile de bilinmektedirler.

Akıllı televizyon (Smart TV) nedir, ne işe yarar?

İnternete bağlama, istenilen dizi ya da filmi izleme, akıllı telefonlardan aktarımlar yapma, oyun oynama gibi çeşitli imkanlar sağlayabilen akıllı televizyonlar standart kanalların izlenebilmesine ek olarak bazı başka özelliklere de sahiptir. Smart TV internet bağlantısı sağlayarak birçok içeriğe kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

Akıllı TV, Smart TV, Bağlı TV, İnteraktif Medya TV, Hibrid TV gibi isimlerle de bilinen akıllı televizyonlar klasik televizyon tiplerinden farklı birçok teknolojik özelliğe sahiptir. Web 2.0 teknolojisi ile de diğer televizyon modellerinden ayrılan akıllı televizyonlar genel olarak bilgisayarlar aracılığı ile yapılabilecek internet ulaşımı ya da donanıma entegre edilmiş olan yazılımsal ürünleri kullanabilmek mümkün olabilmektedir. Bazı durumlarda ise akıllı televizyonların donanımları harici olabilir.

Akıllı televizyon (Smart TV) nasıl çalışır? Smart TV özellikleri nelerdir?

Kullanımı son derece kolay olan akıllı televizyonların modelleri kablosuz olarak da kablo ile de internete bağlanabilmektedir. Harici bir kutu ya da cihaz bağlantısı gerekmeden internete bağlanabilme özelliği olan akıllı televizyonlar bu özellikleri sayesinde birçok farklı dizi ve film izleme platformlarına direkt olarak erişim sağlama imkanı vermektedir.

Akıllı televizyonlar ayrıca internet bağlantısı olmadan da çalışabilmektedir. Ancak cihazın akıllı olma özelliğinden yararlanabilmek için mutlaka internet bağlantısı ile kullanılması gerekmektedir. Bunlar dışında akıllı televizyon özelliklerinden bazıları şunlardır:

  • Bluetooth, hoparlör gibi harici cihazlara kablosuz olarak da kolaylıkla bağlantı sağlanabilir.
  • Direkt olarak internete bağlanmayı sağlar.
  • Farklı cihazlar arasında bağlantı kurabilir.
  • Sosyal medya hesaplarına erişim ve hesaplar üzerinden video izlemeyi sağlar.
  • Farklı dizi ve film izleme platformlarına erişim sağlar.
  • Sesli komutlar verilebilir.
  • Akıllı asistan entegrasyonları vardır.
  • Web tarayıcıları üzerinden haber sitelerine erişim sağlar.
  • Google asistan ya da Alexa gibi sanal asistanlar aracılığı ile eller serbest kontrolü mümkün olabilmektedir.
