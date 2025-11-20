HABER

Akıma kapılan iki işçiden biri öldü, diğeri yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik hattı bakım çalışması sırasında akıma kapılan 2 işçiden Aydın Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diğer işçi Yasin Çelik'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, 15 Kasım'da ilçeye bağlı Tarsus–Çamlıyayla kara yolundaki elektrik şantiyesinde meydana geldi. Elektrik bakım hattı çalışması sırasında işçilerden Aydın Yılmaz ve Yasin Çelik, iddiaya göre yüksek gerilim tellerine temas ederek akıma kapıldı. Ağır yaralanan 2 işçi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan Aydın Yılmaz, 5 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer işçi Yasin Çelik'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yılmaz'ın cenazesini, memleketi Ordu’nun Gölköy ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

20 Kasım 2025
