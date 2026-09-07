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Akkuş’ta 250 hanenin içme suyu sorunu çözüldü

Ordu’nun Akkuş ilçesinde 3 bin 200 metrelik yeni içme suyu hattı döşenerek, 250 hanenin yaşadığı içme suyu sorunu çözüme kavuşturuldu.Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri, ilçelerde içme suyu altyapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Akkuş’ta 250 hanenin içme suyu sorunu çözüldü

Ordu’nun Akkuş ilçesinde 3 bin 200 metrelik yeni içme suyu hattı döşenerek, 250 hanenin yaşadığı içme suyu sorunu çözüme kavuşturuldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri, ilçelerde içme suyu altyapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Akkuş ilçesi Seferli Mahallesi’nde çalışma başlatan ekipler, eski içme suyu hattında özellikle yaz aylarında yaşanan arızaların giderilmesi amacıyla yeni hat döşedi. Çalışma kapsamında mahalleye 3 bin 200 metrelik yeni içme suyu hattı kazandırıldı. Yeni hattın devreye alınmasının ardından abone bağlantıları da tamamlanarak hanelere su ulaştırıldı.

Yapılan çalışmayla Seferli Mahallesi’nde bulunan 250 hanenin daha sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu altyapısına kavuşması sağlandı.

Akkuş’ta 250 hanenin içme suyu sorunu çözüldü 1

Akkuş’ta 250 hanenin içme suyu sorunu çözüldü 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Ordu
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