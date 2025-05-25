Önce AKOM sonra İçişleri Bakanlığı... İstanbullular dikkat! Çarşamba'ya kadar sürecek: 38 il için sarı alarm

İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM) tarafından, İstanbul için Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkili olacağını açıkladı. Öte yandan Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak ve gök gürültülü geçişlerin olacağı şeklinde uyarılarda bulundu.

ÇAMURLU YAĞMUR UYARISI

AKOM tarafından yağışların, Pazartesi sabah erken saatlerden itibaren; Silivri, Çatalca gibi batı bölgelerinden başlayarak, öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıkların ise 17-22 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, yağışlarla beraber Afrika kökenli tozların da etkili olması, bu gece ve Pazartesi görülecek sağanak yağışların çamurlu olabileceğinin ön görüldüğü bilgisi verildi.

38 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgiye göre, bu akşam ve yarın beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle 38 il için 'sarı' kodlu uyarı verildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 26 Mayıs 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına nedeniyle; 38 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir. Marmara'nın güneydoğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklenmektedir. Batı Karadeniz'de beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. 25 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale, 26 Mayıs Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir" denildi.

Kaynak: İHA-DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır