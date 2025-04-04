Akpınar halkı başıboş köpeklerden tedirgin

Akpınar'da köpekler yüzünden evinden çıkamadığını ifade eden vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorluklarla karşılaşıyor. Köpek korkusundan dolayı çocuklarının psikolojinin bozulduğunu iddia eden vatandaşlar, Akpınar'da yetkililerin sokak köpeklerine çare bulmasını istiyor. Adeta kuduza davetiye çıkaran başıboş köpeklerin sokaklarda tehlike arz eder şekilde dolaşması vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sokaklarda dolaşmaya korkan Akpınarlı vatandaşlar, bir an önce yetkililerin önlem almasını istiyor.

Olcay Kahraman adlı vatandaş, sokak köpeklerinin ilçede rahatsızlık verdiğini ifade ederek yetkililerin önlem almasını istedi.

(İHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır