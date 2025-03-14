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Akraba evlilikleri SMA'lı doğumları tetikliyor! Uzmanından 'Bu 6 ilde evlenecek çiftler test yaptırsın' uyarısı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.03.2025 11:22
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Genetik bir nöromüsküler hastalık olup omurilikteki motor nöronları etkileyerek kasların zayıflamasına neden olan SMA hastalığı 4 farklı tipe ayrılıyor. En şiddetlisi ise Tip 1'dir. Çukurova ve Doğu Akdeniz bölgesindeki akraba evlilikleri SMA'lı doğumları tetikliyor. Adana'da 'Ulusal Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı' kapsamında kurulan 'Bölge SMA Tarama Laboratuvarı' ile artık evliliklerde SMA'lı bebek doğumunun önüne geçilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Akraba evlilikleri SMA'lı doğumları tetikliyor! Uzmanından 'Bu 6 ilde evlenecek çiftler test yaptırsın' uyarısı!

Sağlık Bakanlığı'nın Ulusal Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı kapsamında SMA hastalığının önlenmesi amacıyla Adana İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı Seyhan Devlet Hastanesi yerleşkesinde Bölge SMA Tarama Laboratuvarı kuruldu. Adana'nın yanı sıra Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin ve Kilis'e de ücretsiz hizmet veren laboratuvarın açılışı 30 Aralık'ta yapıldı ve 1 Şubat'a kadar da 3 bin 88 numune kontrol edildi.

"SMA'LI DOĞACAK BEBEKLERİN DOĞUM ÖNCESİ SÜREÇLERİNİ YÖNETEBİLİYORUZ"

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İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, "SMA hastalığıyla ilgili bakanlığımızın hem tedavisinde hem tanısında hem de rehabilitasyon süreçlerinde ciddi hizmetleri var. Bunlardan birisi ve en sonuncusu Seyhan Devlet Hastanesi'nde açtığımız SMA tanı laboratuvarı. Bu laboratuvara yeni evlenen çiftler, evlenmiş çocuğu olmayan çiftler ya da gebeliğinin 3.ayına ulaşmamış kadınlar başvurabiliyorlar. İlk başta erkeklerden kan alıyoruz ve taşıyıcı gen yoksa taramadan çıkartıyoruz. Sizin SMA ile ilgili probleminiz yok diyoruz. Ancak erkekte SMA taşıyıcılığı varsa bu sefer kadından da kan alıyoruz. Eğer her ikisinde de taşıyıcılık çıkarsa bu çiftlere genetik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Böylelikle SMA'lı doğacak bebeklerin doğum öncesi süreçlerini yönetebiliyoruz" dedi.

"SMA'LI BEBEK DOĞMA İSTİSNASINI DÜŞÜRECEĞİZ"

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Bölge SMA Tarama Laboratuvarı ve Sağlık Bakanlığı'nın Ulusal Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı kapsamında yapılan testin yaygınlaşmasıyla bir süre sonra artık SMA'lı bebeklerin dünyaya gelmeyeceğine değinen Uzm. Dr. Nacar, "SMA taşıyıcılığı tespit edilen kişilere biz genetik danışmanlık hizmeti veriyoruz ve daha sonra o çiftleri bakanlığımıza ait merkezlere gönderiyoruz. O merkezlerde de çiftlerin doğacak bebeklerinin SMA geni taşımayan, sağlıklı bebekler olması için çalışmalar yapıyoruz.

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Bir süre sonra toplumumuzda SMA taramasını yaygınlaştırdığımızda SMA'lı bebek doğma istisnasını düşüreceğiz. Bunu düşürdüğümüz zamanda hem bu bebeklerin bakımıyla hem de tedavisiyle ilgili yaşanan birçok sıkıntılı sürecin önüne geçmiş olacağız. Böylece toplumumuzda SMA'lı bebekler azalacak ve ailelerin daha sağlıklı taşıyıcı veya kalıtsal hastalıkları olmayan bebekleri olacak. Bu tabii ki bizim için büyük bir kazanım olacak" ifadelerini kullandı.

"SONUÇLARI 3 GÜN İÇERİSİNDE VERİYORUZ"

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Seyhan Devlet Hastanesi Genel Laboratuvar Sorumlusu Uzm. Dr. Serhan Seyrek ise numuneler laboratuvara geldikten 3 gün sonra sonuçlarının çıktığına vurgu yaparak, "Bu laboratuvarımız Ankara'daki merkez laboratuvarın ardından Türkiye'de açılan ilk laboratuvardır. Biz bu laboratuvarda 6 ilin taramasını yapıyoruz. Mersin'den Kilis'e kadar olan 6 ilimizin taramasını yapıyoruz. Daha hızlı sonuç vermeye çalışıyoruz. 1 ayda 3 bin 88 numune çalıştık. Şüpheli olan numuneler Aile Sağlığı Merkezleri'ne bildirilerek geri dönüş alıyoruz. Sonuçları 3 gün içerisinde veriyoruz. Daha önce 81 ilin numunesi Ankara merkez laboratuvarına gidip sonuç süreleri daha uzunken biz bunu 3 güne kadar indirmiş bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

"BU BÖLGEDE EVLENECEK ÇİFTLER BU TESTİ YAPTIRMALI"

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Çukurova ve Doğu Akdeniz bölgesinde akraba evliliğinin fazla olduğuna, bu sebeple de SMA'lı çocukların daha fazla dünyaya geldiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Seyrek, "Adana'nın yanı sıra Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin ve Kilis'e hizmet veriyoruz. Bu 6 ilde akraba evliliği fazla. Burada çıkan SMA'lı sonuçlar Türkiye ortalamasının üstünde. Bu bölgede evlenecek çiftler bu testi yaptırmalılar" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)

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