HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Akrabalarının düğün yemeğine giderken 30 metrelik şarampole yuvarlandılar

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde akrabalarının düğün yemeğine gitmek için yola çıkan ailenin içerisinde bulunduğu araç 30 metrelik şarampole yuvarlanırken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti 5 kişi de yaralandı.

Akrabalarının düğün yemeğine giderken 30 metrelik şarampole yuvarlandılar

Edinilen bilgiye göre, S.K.(29) idaresindeki 48 M 0806 plakalı araç, iddiaya göre plakası henüz belirlenemeyen bir aracın sıkıştırması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Songül Karcı G. (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü S. K. ile birlikte S.G. (14), S.G. (11), A.G. (10) ve E.T.G. (2) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, ailenin akrabalarının düğün yemeğine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ambulans kovalayan baba-oğul ters kelepçeli adliyeye sevk edildiAmbulans kovalayan baba-oğul ters kelepçeli adliyeye sevk edildi
Kazada ağır yaralanmıştı, küçük Meryem 11 günlük yaşam mücadelesini kaybettiKazada ağır yaralanmıştı, küçük Meryem 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekonomide kritik gün belli oldu! Saat 09.00'da açıklanacak

Ekonomide kritik gün belli oldu! Saat 09.00'da açıklanacak

Uçaklarda yeni dönem! Bedava oldu... Bakan Uraloğlu 'Zorunlu' diyerek duyurdu

Uçaklarda yeni dönem! Bedava oldu... Bakan Uraloğlu 'Zorunlu' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

Balıkesir beşik gibi sallandı: Yıkılan bina sayısı açıklandı

Balıkesir beşik gibi sallandı: Yıkılan bina sayısı açıklandı

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Cezaevine uyuşturucu hap sokan avukat tutuklandı! Aracından çıkanlar hayrete düşürdü

Cezaevine uyuşturucu hap sokan avukat tutuklandı! Aracından çıkanlar hayrete düşürdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.