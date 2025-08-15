Akşam namazı vakti: Ağustos 2025'te İstanbul ve Malatya'da namaz vakitleri...

Müslüman alemi için büyük önem taşıyan namaz ibadeti, günlük hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Günde beş vakit kılınan namazlar, İslam'ın temel şartlarından birini oluşturur. Namaz vakitleri, güneşin gökyüzündeki konumuna göre belirlenir ve bu nedenle coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. Özellikle öğlen namazı vakti, günün ortasında olması sebebiyle birçok kişi tarafından sıkça araştırılır.

MALATYA'DA NAMAZI VAKTİ (15 AĞUSTOS 2025)

Malatya'da yaşayan vatandaşlar için 15 Ağustos 2025 Cuma günü öğlen namazı vakti saat 12:38 olarak belirlenmiştir. Malatya'da yaşayan Müslümanlar, öğlen namazlarını bu saate göre eda edebilirler. İmsak vakti 04:03'de başlarken, sabah namazı ezanı 05:34'de okunacaktır. İkindi namazı 16:23, akşam namazı 19:27 ve yatsı namazı ise 20:52'de kılınacaktır.

İSTANBUL'DA NAMAZ VAKTİ (15 AĞUSTOS 2025)

İstanbul'da ise 15 Ağustos 2025 Cuma günü öğlen namazı vakti saat 13:16 olarak belirlenmiştir. Bu vakit, İstanbul'da yaşayan Müslümanlar için önemli bir referans noktasıdır. İstanbul'da imsak vakti 04:30'da başlarken, güneşin doğuşu 06:07'de gerçekleşecektir. İkindi namazı 17:03, akşam namazı 20:11 ve yatsı namazı ise 21:40'da kılınacaktır.

Namaz, Müslümanlar için sadece bir ibadet değil, aynı zamanda Allah'a yakınlaşma ve manevi huzur bulma vesilesidir. Bu nedenle, namaz vakitlerine riayet etmek, Müslümanların günlük yaşamında önemli bir yer tutar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, namaz vakitlerine ulaşmak da kolaylaşmıştır. Birçok mobil uygulama ve internet sitesi, güncel namaz vakitlerini kullanıcılara sunmaktadır. Ancak, en doğru bilgi için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi kaynaklarına başvurmak önemlidir.

NAMAZ KILARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Namaz kılarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar da bulunmaktadır. Öncelikle abdest almak, namazın şartlarından biridir. Abdest, temizlik ve arınma anlamına gelir. Ayrıca, kıbleye yönelmek de namazın önemli bir şartıdır. Kıble, Mekke'deki Kabe'nin bulunduğu yöndür. Namaz kılarken huşu içinde olmak, yani Allah'a odaklanmak ve namazın anlamını düşünmek de önemlidir.