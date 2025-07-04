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Aksaray'da 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aksaray Şube Müdürlüğünce kınalı keklikler doğaya salındı.

Aksaray'da 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı

DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı keklik üretim merkezlerinden Aksaray'a kınalı keklik getirildi.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile beraberindeki DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, 500 kınalı kekliği doğaya bıraktı.

Kumbuzoğlu, zararlı haşerelerle mücadele konusunda kekliğin çok faydalı olduğunu belirterek, "Kene başta olmak üzere zararlılarla mücadele yapması için keklikleri doğaya bıraktık. Ekolojik sistemde önemli yere sahip kekliklerin popülasyonunun artırılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray keklik
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