HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aksaray’da ağaçlık alanda yangın

Aksaray’ın merkeze bağlı Karacaören köyünde ağaçlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Aksaray’da ağaçlık alanda yangın

Yangın, Aksaray’ın merkeze bağlı Karacaören köyü üst kısımlarındaki dağlık arazide çıktı. Ağaçlık alanda sıçrayan alevler yoğun dumana neden olurken, bölgeye Orman Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi.

Aksaray’da ağaçlık alanda yangın 1

Hasan Dağı’na yakın yerde çıkan yangına, İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Orman Müdürlüğü ve ilçe ve beldelerden çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulunuyor.

Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken bölgede yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayalık alana sert inen paraşütçü ve yolcusu kurtarıldıKayalık alana sert inen paraşütçü ve yolcusu kurtarıldı
İstanbul Valiliğinden Çatalca'daki iddialara yanıtİstanbul Valiliğinden Çatalca'daki iddialara yanıt

Anahtar Kelimeler:
yangın Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm dünya Salah'ın tepkisini konuşuyor! UEFA'nın paylaşımına cesurca yorum yaptı

Tüm dünya Salah'ın tepkisini konuşuyor! UEFA'nın paylaşımına cesurca yorum yaptı

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü: Cansız bedeniyle 8 saat aynı evde kaldı

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü: Cansız bedeniyle 8 saat aynı evde kaldı

Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz açıklama! Fenerbahçe ile görüştü mü? "Ben Galatasaray taraftarıyım"

Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz açıklama! Fenerbahçe ile görüştü mü? "Ben Galatasaray taraftarıyım"

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Kahreden olay! Genç mühendisin üzerine 3 tonluk mermer blok düştü

Kahreden olay! Genç mühendisin üzerine 3 tonluk mermer blok düştü

Polis memurlarına böyle kaza yaptırdılar! O anlar kamerada

Polis memurlarına böyle kaza yaptırdılar! O anlar kamerada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.