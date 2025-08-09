Aksaray’da ağaçlık alanda yangın

Yangın, Aksaray’ın merkeze bağlı Karacaören köyü üst kısımlarındaki dağlık arazide çıktı. Ağaçlık alanda sıçrayan alevler yoğun dumana neden olurken, bölgeye Orman Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi.

Hasan Dağı’na yakın yerde çıkan yangına, İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Orman Müdürlüğü ve ilçe ve beldelerden çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulunuyor.

Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken bölgede yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

