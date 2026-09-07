HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aksaray'da araç ve şahıslar didik didik aranıyor

Aksaray'da asayiş ve trafik şubesi ekipleri, şehir genelinde yaptığı uygulamada araç ve şahısları didik didik arayıp kontrolden geçiriyor.

Aksaray'da araç ve şahıslar didik didik aranıyor

Aksaray'da halkın huzur ve güveninin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri şehir genelinde uygulama yaptı. Farklı noktalarda görev alan polis ekipleri tüm araç ve şahısları durdurarak kontrolden geçirdi. Trafik ekipleri ehliyet, ruhsat ve plaka sorgulaması yaparken, asayiş ekipleri de Genel Bilgi Taraması, araç ve şahıs üst araması yaparak denetimi gerçekleştiriyor. Yapılan uygulamada uygunsuz araçlara trafik cezası kesilirken, bazı araçlar ise trafikten men edilerek otoparka çektirildi. Kent genelinde uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkutan kaza! Yolcu treni otomobile çarptı: Yaralılar varKorkutan kaza! Yolcu treni otomobile çarptı: Yaralılar var
Sinop'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralıSinop'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı

İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı

Rusya'yı kızdıran karar! 'Bu gerçek bir savaşın başlangıcı'

Rusya'yı kızdıran karar! 'Bu gerçek bir savaşın başlangıcı'

Filenin Sultanlarına dev ödül! Oyuncu başı 150 cumhuriyet altını

Filenin Sultanlarına dev ödül! Oyuncu başı 150 cumhuriyet altını

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

45 yıllık ünlü restoran zinciri 89 şubesinin tamamını kapatıyor

45 yıllık ünlü restoran zinciri 89 şubesinin tamamını kapatıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.