Aksaray’da asayiş ve trafik uygulamaları aralıksız sürüyor

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik şubesi ekipleri, rutin uygulamaların yanı sıra gece yarısı şok uygulamayla şehirde adeta kuş uçurtmadı. Şehrin en işlek bölgesinden en ücra bölgelerine kadar birçok cadde ve sokakta görev alan asayiş ve trafik ekipleri tüm şahıs ve araçları denetimde geçirdi.

GBT TARAMASI YAPILDI

Mahalle ve çarşı bekçilerinin de katıldığı denetimlerde araçlar trafik ekiplerince A’dan Z’ye denetimde geçirilirken, sürücü, yolcu ve yaya şahıslarda bekçi ve asayiş ekiplerince kontrolden geçirildi. Tüm şahısların Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildiği uygulamalarda şahısların üst aralamaları da yapıldı. Uygulamaların geceden sonra da devam edeceği öğrenilirken, yapılan denetimlerde caydırıcılık çerçevesinde meydana gelebilecek olaylarında önüne geçiliyor.

