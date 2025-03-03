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Aksaray'da bando takımlı sahur

03.03.2025 10:36
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Aksaray'da, ramazan ayının ikinci gününde halkı sahura bando takımı uyandırdı.

Aksaray'da bando takımlı sahur

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Emre Ağaçdelen, farkındalık oluşturmak için mahalleliyi sahura, ramazan ayının gelenekseli olan davul yerine bando takımı ile uyandırdıklarını söyledi. Ağaçdelen, Aksaray 68 Bando Takımı ile sokakları tek tek gezdi. Mahallede yaşayan bazı kişiler, bando takımını cep telefonları kamerasına kaydederken, bazıları ise Türk bayrağı sallayıp marşlara eşlik etti.

"FARKINDALIK YARATMAK İÇİN"

Muhtar Ağaçdelen, "Mahallemizde bir farkındalık yaratmak için Aksaray 68 Bando takımıyla birlikte bütün caddelerini 1,5 saat boyunca gezdik. Mahalle sakinlerimiz balkonlarından el sallayarak, Türk bayrağı açarak bizleri bir sevgi seli göstererek karşılık verdiler. Biz de büyük bir mutluluk duyduk. Ramazan ayı boyunca farklı etkinlikler yapmayı arzuluyoruz. Aksaray 68 ekibine teşekkür ederim. Çok güzel bir farkındalık oldu. Görenler bir şaşkınlık içerisindeydi" dedi. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray Sahur
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