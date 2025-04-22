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Aksaray'da bisiklet ile elektrikli skuter çarpıştı! Sağlık görevlilerinin gazetecilerden isteği dikkat çekti

Aksaray'da bisiklet ile elektrikli skuterin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Aksaray'da bisiklet ile elektrikli skuter çarpıştı! Sağlık görevlilerinin gazetecilerden isteği dikkat çekti
Begüm Özkaynak

Kaza, Zincirli Mahallesi 502 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. (13) idaresindeki bisiklet, sokağın caddeyle kesiştiği noktada Ş.Ö. yönetimindeki elektrikli skuter ile çarpıştı. Kazada 2 sürücü de düşerek yaralandı. Çarpışma anında bisiklet sürücüsünün kafasında bulunan kask, Ş.Ö.'nün kafasına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ GAZETECİLERDEN BASIN KARTI İSTEDİ

Bu sırada, bir sağlık görevlisinin olay yerinde görüntü çeken gazeteciden basın kartını istemesi dikkat çekti. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Aksaray bisiklet basın kartı kaza skuter
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