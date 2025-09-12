HABER

Aksaray'da dehşet: 19 yaşındaki Ömer annesi, kardeşi ve komşusunu tabancayla vurdu, intihara kalkıştı!

Aksaray’da 19 yaşındaki Ömer Can Tan dehşet saçtı. Evin önünde yaşanan tartışma sırasında önce komşuları Kuddusi Altıparmak’ı (26), ardından kardeşi Umut (9) ve annesi Medine Tan’ı (41) tabancayla vurdu. Yaptıklarıyla yetinmeyen genç daha sonra intihara kalkıştı.

Aksaray'da dehşet: 19 yaşındaki Ömer annesi, kardeşi ve komşusunu tabancayla vurdu, intihara kalkıştı!

Korkunç olay, saat 19.30 sıralarında Hassas Mahallesi 6717 Sokak’ta tek katlı müstakil bir evin önünde meydana geldi.

AKSARAY'DA DEHŞET!

Ömer Can Tan, tartıştığı komşusu Kuddusi Altıparmak’ı tabancayla elinden yaraladı. Ardından kardeşi Umut Tan’ı başından ve annesi Medine Tan’ı başından ve omuzundan tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla kendi başına ateş ederek intihara kalkıştı.

Aksaray da dehşet: 19 yaşındaki Ömer annesi, kardeşi ve komşusunu tabancayla vurdu, intihara kalkıştı! 1

KOMŞULAR İHBARDA BULUNDU

Silah sesleri çevrede endişe yaratırken komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksaray da dehşet: 19 yaşındaki Ömer annesi, kardeşi ve komşusunu tabancayla vurdu, intihara kalkıştı! 2

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından 4 yaralı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aksaray da dehşet: 19 yaşındaki Ömer annesi, kardeşi ve komşusunu tabancayla vurdu, intihara kalkıştı! 3

DURUMLARI AĞIR

Yaralılardan Ömer Can Tan, annesi Medine Tan ile kardeşi Umut Tan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Aksaray dehşet
