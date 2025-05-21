Aksaray'da dehşet verici olay! 15 yaşındaki çocuk 12 yaşındaki arkadaşını vurdu: "Oğlumu zorla götürmüş"

Olay, saat 19.30 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 7’nci sınıf öğrencisi Y.Ç., okul çıkışı arkadaşı Derman A. Y.'yi güvercinlerini göstermek için evine götürdü. Yerli, evine dönmek isteyince Y.Ç., arkadaşını havalı tüfekle bacağından vurdu. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yerli’yi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

"OĞLUMU KENDİ EVİNİN BAHÇESİNDE VURMUŞ"

Olayı duyup hastaneye gelen Derman A. Y'nin annesi Filiz Y., “Oğluma okul çıkışı arkadaşı ‘güvencin göstereceğim’ diyor ve zorla götürüyor. ‘Oğlum eve gideceğim’ deyince havalı tüfekle ateş ediyor. Vuran 15 yaşında bir çocuk, kendi evinin bahçesinde vurmuş” dedi.

Polis ekipleri Y.Ç.’yi havalı tüfekli birlikte yakalayıp, çocuk şubeye götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)