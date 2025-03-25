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  4. Aksaray'da ehliyetsiz motosiklet sürücülerine 95 bin lira ceza! Trafikten men edildiler

Aksaray'da ehliyetsiz motosiklet sürücülerine 95 bin lira ceza! Trafikten men edildiler

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
25.03.2025 10:41
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Aksaray’da ehliyetiz trafiğe çıkan ve polis ekiplerince yakalanan 2 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden toplam 95 bin lira ceza kesildi.

Aksaray'da ehliyetsiz motosiklet sürücülerine 95 bin lira ceza! Trafikten men edildiler

Aksaray’da şehir merkezinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri S.B.(17) idaresindeki 68 MA 0723 plakalı 3 tekerlekli motosikleti ve M.K.(28) yönetimindeki 68 ACB 316 plakalı motosikleti durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücülerin ehliyetinin bulunmadığı belirlenirken, sürücü ve ruhsat sahiplerine ehliyetsiz motosiklet kullanmak ve kullandırmaktan, kasksız ve muayenesiz motosiklet kullanmak ve plaka takmamaktan her 2 sürücüye toplam 95 bin lira ceza kesildi. Motosikletlerden biri sürücünün olay yerine gelen yakınına teslim edilirken, 3 tekerli motosiklet trafikten men edilerek çekici ile otoparka götürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray Ehliyet motosiklet sürücüsü
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