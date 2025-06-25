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Aksaray'da hastane skandalı: Rota virüsü var deyip iğne yapılan küçük kız engelli kaldı! "Çocuğum ailesini tanımıyor"

Aksaray'da yaşanan hastane skandalı pes dedirtti. 4 yaşındaki Mihra rota virüsü teşhisiyle hastaneye yatırılmış sonra da ailenin iddiasına göre minik kıza yanlış iğne yapılmıştı. Kalbi duran Mihra hayata döndü ama küçük kız beyninde oluşan hasar nedeniyle engelli kaldı. İhmal iddiasında bulunan aile hemşire ve doktoran şikayetçi olup adaletin yerini bulmasını istediklerini belirtti.

Aksaray'da hastane skandalı: Rota virüsü var deyip iğne yapılan küçük kız engelli kaldı! "Çocuğum ailesini tanımıyor"

Rota virüsü kapmış dendi iğne yapıldı. iddiaya göre 4 yaşındaki Mihra hastanenin ihmali sonucu engelli oldu. Aile kızlarına Aksaray'da iğne yapan o hemşireden ve doktordan da şikayetçi oldu. Tek istekleri başka Mihraların canı yanmasın diye adaletin yerini bulması.

Show Ana Haber'de yer alan habere göre; Aksaray'da yaşayan anne Deniz Yağmur biricik kızı Mihra'ın üşüttüğünü düşündü ve geçtiğimiz mart ayında onu hastaneye götürdü. İddiaya göre küçük kıza orada bir iğne yapıldı ve o iğne sonucunda Mihra fenalaştı hemen yoğun bakıma kaldırıldı.

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Minik Mihra Ankara'ya sevk edildi. Burada da tedavisine devam edildi iki ay sonraysa aileyi yıkan o haber geldi. Mihra'nın beyninde hasar oluşmuştu ve bu nedenle yatalak kaldı.

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Acılı anne Deniz Yağmur, "Kızımın beyninde %75-80 arası hasar olduğunu doktorlar bize söyledi. Ağrı kesici bir iğne sonucu çocuğum beyin kanaması geçirdi. Kalp yetmezliği oldu. Böbrek, karaciğer, tansiyon, şeker... Yani hepsi şu anda çocuğumun bütün organlarını kaybetme ihtimali var, durumu çok ağır. İhmal ve yanlış çok fazla var. Herkesten dua bekliyoruz." dedi.

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Baba Barış Bektaş ise, "Benim çocuğum şu anda kendi annesini kendi babasını tanımıyor. Bana sorarsanız ben bir baba olarak çok kötüyüm. Başka Mihralar da bu şekilde olmamalı." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
rota virüsü rota
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