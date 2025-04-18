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Aksaray'da hayvan hırsızlığına karışan 2 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da hayvan hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Aksaray'da hayvan hırsızlığına karışan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırımlı Mahallesi'ndeki ahırdan 6 büyükbaşın çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) üzerinden şüphelilerin kullandığı araç tespit edildi.

Hayvanların içinde bulunduğu araç Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde durduruldu.

Araçtaki A.A. (33) ve K.Ç. (31) gözaltına alındı, hayvanlar sahibine teslim edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray hırsızlık
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