Aksaray’da jandarmadan 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri şehir merkezinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan jandarma ekipleri 6 şüphelinin kimliklerini tespit etti. 3 haftalık teknik ve fiziksel takip ardından ekipler şehir merkezindeki 6 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda 616 adet sentetik hap, 315 gram bonzai ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 200 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T.U. (19), F.A. (25), B.Ü. (24), A.A. (36), Y.İ.Ç. (29) ve V.K. (29) jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, V.K. isimli şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır