Aksaray'da kahreden haber! Anne ve 1 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti: Kombiden sızan gaz...

Aksaray'da kombi faciası yaşandı. Bir süre kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki anne Meryem Ölmez ve 1 buçuk yaşındaki Halil İbrahim Ölmez kombiden sızan karbonmonoksit gazı yüzünden hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Aksaray'da kahreden haber! Anne ve 1 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti: Kombiden sızan gaz...

Meydana gelen olay Aksaray'da gece yarısı gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, dairede oturan Meryem Ölmez'den (21) haber alamayan yakınları eve geldiklerinde anne Meryem Ölmez ve 1 buçuk yaşındaki oğlu Halil İbrahim Ölmez'i evde baygın halde buldu. Kan donduran gerçek yapılan inceleme sonrası ortaya çıktı.

ÖNCE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADILAR

Ne olduğunu anlayamayan yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri anne ve oğlunu ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

KAHREDEN ÖLÜM

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen anne ve oğlu kurtarılamayarak hayatını kaybederken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan incelemelerde anne ve oğlunun karbon monoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

Cesetler otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Aksaray
