HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump, 'Altın Filo' projesini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Altın Filo’ için yeni nesil savaş gemisi üretimine başlayacaklarını bildirdi.

Trump, 'Altın Filo' projesini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen etkinlikte ‘Altın Filo’ projesini duyurdu. ‘Trump sınıfı’ olarak nitelendirilen savaş gemilerinin ilk ikisinin 2,5 yıl içinde donanmaya teslim edilmesini beklediklerini kaydeden Trump, bu gemilerin ‘ABD tarihinin en güçlü savaş gemileri’ olacağını belirtti. Trump, “Buna 'Altın Filo' diyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri Donanması için inşa ediyoruz. Bu gemilere çok ihtiyacımız var. Gemilerimizin bazıları eskimiş, yıpranmış ve modası geçmiş durumda. Bugün, şimdiye kadar inşa ettiğimiz en büyük iki yeni savaş gemisinin yapımını onayladığımı duyurmaktan büyük onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni savaş gemilerinin eski gemilerden ‘100 kat daha güçlü’ ve boyut olarak da daha büyük olacağını aktaran Trump, gemilerin son teknoloji top, füze ve lazer sistemleriyle donatılacağını söyledi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılın Son Fırsatları'nda alınabilecek en mantıklı ürün!Yılın Son Fırsatları'nda alınabilecek en mantıklı ürün!
DEM Parti İmralı Heyeti, Bakan Tunç'u ziyaret ettiDEM Parti İmralı Heyeti, Bakan Tunç'u ziyaret etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.