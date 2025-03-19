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  4. Aksaray’da kar yağışı! Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü

Aksaray’da kar yağışı! Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü

19.03.2025 18:18
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Aksaray’ın yüksek kesimleri kar yağışı ile yer yer beyaza büründü. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve görüş mesafesinin azalması konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Aksaray’da kar yağışı! Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü

Aksaray’da hava sıcaklığı dünden bugüne 20 derece düşerek 0 derece olurken, şehre kış adeta yeniden geldi.

Ekecik Dağı ve köyleri, Hasan Dağı bölgesi gibi yüksek kesimlere kar yağarken, çevredeki köyler beyaza büründü.

Kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapanırken, Aksaray İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.

Meteoroloji yetkililerinin önceden uyardığı kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.

Ekecik Dağı ve çevresindeki köy yollarında, kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve görüş mesafesinin azalması konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Aksaray
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