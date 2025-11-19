Aksaray’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kaza, Aksaray Yavuz Sultan Selim Mahallesi organize sanayi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ç. (19) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen M.G. (39) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen her 2 araçta da sürücüler ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri sonrası ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır